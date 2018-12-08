Haber: Gökhan Aksoy

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Boluspor – Van Büyükşehir Belediyespor 05 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Bolu Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Boluspor – Van Büyükşehir Belediyespor maçının biletleri satışa çıktı. Bolu’da oynanacak kupa maçının biletleri şu şekilde;

NUMARALI TRİBÜN: 20 TL

KAPALI TRİBÜN: 10 TL

MARATON TRİBÜN: 10 TL

KALE ARKASI: 10 TL

MİSAFİR TRİBÜN: 10 TL

Boluspor'a ait tribün biletleri için sadece E-bilet satışı yapılacaktır. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

• Misafir takıma ait tribün biletleri için kağıt bilet satışı sadece Bolu Atatürk Stadyumu Passolig gişesinden gerçekleştirilecektir.

• Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arası hafta sonu 09:00 - 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

• Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.

• 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

• Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

• Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

• Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları, Passo mobil APP ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de alabilirsiniz.

• Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz.Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir.

Bilet alabilmek için;

PASSOLİG kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, PASSOLİG banka kartı ya da PASSOLİG cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.

Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz.