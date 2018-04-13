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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Bilet fiyatları belli oldu

    Spor Toto 1. Lig 31. haftasında 16NisanPazartesi günü saat 18.00’da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak Adanaspor – Boluspor maçının biletleri satışa çıktı.

    13 Nisan 2018 Cuma 12:42
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    Bilet fiyatları belli oldu
     

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor’unSpor Toto 1. Lig 31. haftasında 16NisanPazartesi günü saat 18.00’da oynayacağı Adanaspor maçının biletleri satışa çıktı. Adanaspor – Boluspor maçı bilet fiyatları şu şekilde;

    1.Kategori: 32,5 TL

    2.Kategori: 11 TL

    Misafir:14,5 TL

    Adanaspor AŞ.a ait tribün biletleri tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

    Boluspor Logolu passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir.

    Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

    Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.

    7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

    Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

    Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç başlangıç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

    Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları, Passo Mobil APP ve 0850 7243344 Passolig İletişim Merkezi sesli yanıt sistemi üzerinden de alabilirsiniz.

    Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz.Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir.

    BOLUSPOR Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - BOLUSPOR Spor Toto 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 221A, 221B numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

    Bilet alabilmek için;

    PASSOLİG kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, PASSOLİG banka kartı ya da PASSOLİG cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.

    Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz.

     

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig, 31.

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