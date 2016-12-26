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26 Aralık 2016 Pazartesi
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    • Bilet satışı sürüyor

    Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 4. maçında bugün saat 20.30’da Vodafone Arena’da Boluspor’u ağırlayacak. Maçın biletlerinin satışı sürüyor.

    26 Aralık 2016 Pazartesi 12:15
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    Bilet satışı sürüyor

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Beşiktaş-Boluspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.

    Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı

    Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarları, Beşiktaş-Boluspor karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabilecekler. Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü ‪10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verirken, engelli tribün biletleri tükendi. Maçın bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1 : 70TL

    Kategori 2 : 60TL

    Kategori 3 : 55TL

    Kategori 4 : 50TL

    Kategori 5 : 45TL

    Kategori 6 : 40TL

    Kategori 7 : 35TL

    Kategori 8 (Boluspor) : 30TL

    VIP : 100TL

    1903 A-E BLOK : 100TL

    1903 B - D BLOK : 110TL

    1903 C BLOK : 120TL

    0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

    Anahtar Kelimeler: Beşiktaş, Ziraat, Türkiye, Kupası, 4.

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