Haber: Semih Baykal

Boluspor Kulübünün gelir sağlamak amacı ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile eşzamanlı ve koordineli olarak eşya piyangosu düzenlenmesine karar verilmiş ve yapılacak bu çekilişte toplam 153.000 Bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Çekilişe katılan talihliler, Milli Piyango İdaresinin 28 Şubat 2018 tarihli çekilişine göre belirlenecek olup, eşya piyango satışları Türkiye genelinde yapılacak ve sonuçlar ulusal basında ilan edilecektir. Taraftarların çekilişe katılarak, 15 TL olan piyango bileti satışları BStore Mağazamızda yapılmakta. Dünya Yıldızı Neymar’da bu biletlerden 5 bin adet satın aldı.