Boluspor’un TFF 1.Lig 8. haftasında deplasmanda 15 Ekim Pazar günü saat 13.00’te MKE Ankaragücü ile Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Taraftarların bilet almada sorun yaşamaması adına 06 Ekim 2017 saat 12:00′den itibaren satışa çıkarılan bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 100,00 TL

2. Kategori (Özel A-B) 75,00 TL

3. Kategori (Kapalı A-B) 20,00 TL

4. Kategori (Maraton) 17,50 TL

5. Kategori (Kale arkası) 15,00 TL

Misafir Takım 15,00 TL



