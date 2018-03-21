Haber: Semih Baykal

Milli Maç dolayısıyla liglere verilen arada 23 Mart Cuma günü saat 18.00’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak olan Boluspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı. Boluspor – Fenerbahçe maçı bilet fiyatları;

Numaralı:100 TL

Kapalı:75 TL

Maraton: 35 TL

Kapalı (A-B Blok Misafir)75 TL

Kale Arkası Misafir:35 TL

Boluspor resmi internet sitesinden yapılan duyuruda açıklanan bilet fiyatlarının yüksek oluşu kimi taraftarın tepkisini çekerken, kimi taraftar da maçın Boluspor’a destek amaçlı olduğunu ifade ederek destek olunmasını istedi.

Boluspor Kulübünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“23 Mart Cuma günü saat 18.00’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynayacağımız hazırlık maçının biletleri 21 Mart Çarşamba günü Passolig Gişesi ve passo.com.tr’de satışa çıkıyor.

Passolig Kartı olmayan taraftarlarımız için, Atatürk Stadyumu Passolig gişesinde kağıt bilet satışı yapılacaktır.

Passolig Kartı olan taraftarlarımız kartlarına maç bileti satın alabileceklerdir.

Bilet satışları Atatürk Stadyumu Passolig gişesi ve passo.com.tr’de olacaktır.

Numaralı tribün, Kapalı tribün, Maraton tribün ve Kale arkası tribün kombineleri bu maçta geçersizdir.

Fenerbahçe taraftarları; Kale arkası ve Kapalı (A-B Blok) tribünlerine giriş yapabileceklerdir.