Haber: Gökhan Aksoy

Yarın oynanacak olan zorlu mücadele öncesi Bolusporlu taraftarlar Bolu Atatürk Stadyumu önünde bulunan Passolig noktalarına akın etti. Kimi taraftarlar kartlarının vizelerini de yenilerken, kimi taraftarlar da ilk kez Passolig kartı aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar kombine bilet alımlarını da hızlandırdı. Boluspor’un taraftarlarıyla Bolu’da ilk kez buluşacak olması ve ligde namağlup 2.sırada yer alması biletlere olan talebi daha da arttırdı. Passolig noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, bilet kuyruklarında bayan ve çocukların da bir hayli fazla olması dikkati çeken bir diğer nokta oldu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar Passolig gişelerinin erken saatte ve gerektiği kadar açık kalması ve gişe çalışanı sayısının artması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.