Haber: Esra Öztürk

Mersin'de sona eren şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Şampiyonada yıldız, genç ve büyüklerde dereceye giren sporculara Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve protokol üyeleri tarafından madalya verildi. Çelen, yaptığı açıklamada, her yıl bir defaya mahsus cimnastikteki tüm branşlarda müsabaka düzenlediklerini belirtti. 2013 yılındaki Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen modern salonlar dolayısıyla Mersin'i tercih ettiklerini ifade eden Çelen, ''Şampiyona genç sporcuların geleceklerinin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Sporcuların burada göstermiş olduğu performans, yıl içerisinde milli takımdaki pozisyonlarını belirleyecek." diye konuştu.