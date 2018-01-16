Haber: Gönül Olutürk

2017-2018 okul Sporları Genç Erkekler Hentbol Türkiye Birinciliği için rakiplerini gruplarda Kırşehir, yarı finalde ise Sakarya ilinde göstermiş oldukları başarıları ile ilimizi temsil etmeye hak kazandılar. Türkiye’de en iyi 8 takım arasına giren Bolu Özel Bilim Koleji zorlu mücadelelere rağmen grubundan çıkarak en iyi 4 takım arasına girdi. Rakipleri A grubu takımları Giresun Spor Lisesi, İzmir Takev Anadolu Lisesi, Diyarbakır Spor Lisesi, Ankara Özel İncek Anadolu Lisesi. B grubu takımları İstanbul Özel Çamlıca Doğa Anadolu Lisesi, TED Ankara Koleji, Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Bolu Özel Bilim Anadolu Lisesi.

13-15 /Ocak 2018 tarihlerinde oynanan grup maçlarından Türkiye en iyi 4 takımı arasında A grubundan İzmir Takev ve Ankara Özel İncek Anadolu Lisesi, B grubundan İstanbul Özel Çamlıca Doğa ve Bolu Özel Bilim Anadolu Lisesi çıkmıştır. 16-17 Ocak tarihlerinde Bolu Özel Bilim Koleji final oynayacaktır . Bu başarıda en büyük pay sporular ve antrenör Gürkan Gümüş’e ait. Bu güzel oluşumda takıma destek olan Seben Belediyesi Başkanı Süleyman Özbağ, Seben Spor Kulübü Başkanı Canip Demirer, Yönetim kurulu üyeleri Bülent Oturak ve Rıdvan Arslandaş’ın büyük emekleri bulunuyor. Diğer yandan içeride ve dışarıda takımı destekleyen veliler de çocuklarıyla gurur duyuyor.