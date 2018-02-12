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12 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Bilim Koleji Şampiyon

    Kar tatili ve sömestr nedeniyle ertelenen Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği son gün maçında Özel Bilim Koleji Bolu Anadolu Lisesi’ni farklı yenerek hentboldan sonra basketbolda da şampiyon oldu.

    12 Şubat 2018 Pazartesi 12:02
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    Bilim Koleji Şampiyon

    Haber: Semih Baykal

    Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği son maçı kar tatili ve sömestr nedeniyle ertelenmişti.  Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan son maçta rakibi Bolu Anadolu Lisesi’ni rahat bir oyunun ardından yenen Özel Bilim Koleji şampiyon oldu. Özel Bilim Koleji bu sonuçla ilimizi gruplarda temsil etme hakkını kazandı. Ödül töreni ile noktalanan turnuvada 2.Final Koleji, 3.Fen Lisesi, 4.BAL, 5.Özel Doğa Koleji, 6.ise Mengen Aşçılar Lisesi oldu. Turnuva çektirilen toplu fotoğraf ile son buldu.

    Anahtar Kelimeler: Kar, Tatili, Sömestr, Nedeniyle, Ertelenen

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