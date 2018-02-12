Haber: Semih Baykal

Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği son maçı kar tatili ve sömestr nedeniyle ertelenmişti. Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan son maçta rakibi Bolu Anadolu Lisesi’ni rahat bir oyunun ardından yenen Özel Bilim Koleji şampiyon oldu. Özel Bilim Koleji bu sonuçla ilimizi gruplarda temsil etme hakkını kazandı. Ödül töreni ile noktalanan turnuvada 2.Final Koleji, 3.Fen Lisesi, 4.BAL, 5.Özel Doğa Koleji, 6.ise Mengen Aşçılar Lisesi oldu. Turnuva çektirilen toplu fotoğraf ile son buldu.