Haber: Semih Baykal

İlk maçında farklı bir galibiyet alan Özel Bilim Koleji 2.maçında da rakibini farklı bir skorla geçerek turnuvanın en büyük favorisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Karaçayır Spor Salonu’nda Özel Bilim Koleji ile Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi arasında oynanan maçın ilk yarısını Özel Bilim Koleji 11-6 önde kapattı. Maçın 2.yarısında rakibine nefes aldırmayan Özel Bilim Koleji 25 dakika boyunca gol yemedi. Özel Bilim Koleji mücadeleden 23-6 galip ayrılarak 2.maçını da farklı kazanarak İl Birinciliği yolunda önemli bir adım daha attı.