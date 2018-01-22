Haber: Semih BAYKAL

13-17 Ocak 2018 tarihinde Karabük’te yapılan okullar arası Türkiye Hentbol Şampiyonasında Bolu rüzgarı esti. Türkiye de son 8 takım arasına girmeyi başaran Gürkan Gümüş ün teknik direktörlüğündeki Bolu Özel Bilim okulları ilk 3 gün yapılan maçlar sonucunda yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı Finalde Ankara İncek Özel Okyanus Koleji ile karşılaşan Bolu Bilim Koleji son dakikalara kadar başa baş götürdüğü müsabakayı az farkla kaybetti. İstanbul Özel Çamlıca Doğa Koleji ile İzmir Narlıdere Özel Takev And. Lis. maçı mağlubu olan İzmir Narlıdere Özel Takev And. Lis ile bronz madalya için oynayan takımımız tek farkla oyundan mağlup ayrıldı. Baştan sona müsabakayı başa baş götüren takımımız 17.01.2018 Çarşamba günü saat 13:00 da Oynanan ve www.hentbolhaber.net ten de canlı yayınlanan müsabakayı 24-23 kaybederek Türkiye 4.sü oldu.

21 Şubat 01 Mart 2018 Tarihleri arasında Katar’ın Başkenti Doha’da yapılacak olan 24. ISF Dünya Okul Sporları Hentbol Şampiyonasına katılmak için 4 yıldır çalışan Gürkan Gümüş’ün öğrencilerinin Ankara – İstanbul – İzmir gibi büyük şehirlerin takımları arasında elde etmiş olduğu 4.lük Bolu için büyük bir başarı oldu. Bu 3 büyük ilin özel okulları aynı zamanda büyük takımlarında alt yapısını oluşturuyor. Birden fazla transferle oynayan bu takımlara karşı oynayan Bilim Koleji takdire şayan bir sonuç elde etti. Milli takım antrenörleri ve otoriteler tarafından şampiyonluk adayları arasında gösterilen Bilim Koleji Hentbol takımı geçtiğimiz yılda ilk dörde kalmayı başarmıştı.

2 yıl sonra 2020 de yapılacak olan ISF Dünya Okul Sporları Hentbol Şampiyonası için Şampiyonluğun büyük favorisi olarak gösterilen takımımız ayrıca turnuva sonunda yapılan altın karmada otoriteler ve komite tarafından birçok ödüle layık görüldü.