Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın 2.dakikası 3-3 eşitlikle geçildi. 4.dakikada Özel Bilim 6-3 öne geçti. 5.dakikayı 9-3 üstünlükle geride bırakan Özel Bilim bu dakikadan sonra farkı açtı ve ilk periyodu 21-9 önde kapattı. 2.periyodun 3.dakikası 23-13, 7.dakikası ise 26-18 Özel Bilim üstünlüğü ile geride kaldı. İlk yarıyı Özel Bilim 33-18 önde kapattı. 2.yarının ilk periyodunda 3.dakika 37-23 ile geçilirken, bu dakikadan sonra farkı azaltan Fen Lisesi maça yeniden ortak oldu. 5.dakika 37-31, 7.dakika ise yine 6 sayılık farkla 39-33 ile tamamlandı. Son çeyreğe Özel Bilim 43-35 önde girdi. 4.periyodun 2.dakikası 47-37, 5.dakikası ise 53-40 Özel Bilim üstünlüğü ile geçildi. 5.dakikayı 57-40 ile geçen Özel Bilim maçtan da 67-47 galip ayrılarak 2’de 2 yaptı ve gücünü gösterdi.