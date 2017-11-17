Haber: Gönül OLUTÜRK

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk 5 dakikasını Özel Bilim Lisesi 3-0 önde tamamladı. İzzet Baysal Abant MTAL rakibi karşısında ilk golünü 6.dakikada buldu: 4-1. 10.dakika 8-2, 15.dakika ise 13-4 Özel Bilim Lisesi üstünlüğü ile geride kaldı. 20.dakikada fark 11 sayıya çıktı: 16-5. İlk yarıyı Özel Bilim Lisesi 19-5 önde kapattı. 2.yarıda İzzet Baysal Abant MTAL ilk yarıya göre daha iyi oynasa da farkı kapatamadı. 5.dakika 23-8, 10.dakika ise 27-12 Özel Bilim Lisesi üstünlüğü ile geçildi. 15.dakikaya kadar fark yeniden 11 sayıya indi: 29-18, 20.dakikayo 32-18 üstünlükle geride bırakan Özel Bilim Koleji maçtan da 36-20 galip ayrılarak son maçlar öncesi 4’te 4 yaptı ve 1.liği neredeyse garantiledi.