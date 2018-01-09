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09 Ocak 2018 Salı
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    • Bilimin hedefi Şampiyonluk

    Bolu özel bilim okulları Türkiye finallerine son 8 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Temsilcimiz tüm rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı.

    09 Ocak 2018 Salı 15:13
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    Bilimin hedefi Şampiyonluk
    Haber: Esra Öztürk
    Sebenspor altyapısını oluşturan Bolu Bilim Okulları Erkek Hentbol Takımı yarı finallerde , Bursa’yı 28-16, İstanbul Doğa’yı 30-20, Zonguldak MTAL’ i 22-18 ve son olarak Karabük MTAL’i 26-11 yenerek şampiyon oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 13-17 Ocak 2018 tarihlerinde Karabük’te yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Temsilcimizde tek hedef TÜRKİYE  ŞAMPİYONLUĞU. Ekibimiz Türkiye Şampiyonu olursa Mart ayında Türkiye’yi Katar’da yapılacak olan Uluslararası Liseler Turnuvası’nda temsil edecek. Rakipler belli oldu
    Karabük’te yapılacak olan finallerde temsilcimizin rakipleri de belli oldu. Ekibimiz, İstanbul Özel Çamlıca Doğa Okulları, İzmir Özel Takev Lisesi, Ankara Özel Okyanus Lisesi, Ankara TED Koleji, Giresun Spor Lisesi Ve Ordu Lisesi ile şampiyonluk için karşılaşacak. Temsilcimizi gruplarda ve yarı finallerde veliler ve öğretmenler de yalnız bırakmıyor. Alınan her galibiyet sonrası coşan veliler zafer pozlarının içinde yer almaktan büyük keyif alıyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, özel, Bilim, Okulları, Türkiye

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