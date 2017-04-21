Haber: Aysun Beykoz

İzmir’den puansız dönen kırmızı beyazlılar Bandırmaspor maçı öncesi hazırlıklarını üç puan üzerine kurdu. Kırmızı beyazlılarda Anco Jansen ve Kadir Bekmezci’nin hafif sakatlıkları bulunuyor. Hollanda’da bulunan Mitchell te Vrede ise kadroda yer almayacak. Diaarra’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Play-Off çıtasında yer almak isteyen Boluspor ile ligde kalmak isteyen Bandırmaspor arasındaki maç oldukça kritik bir 90 dakikaya sahne olacak.

“İlk 6’dan şüphem yok”

Ümitsizliğe kapılmanın bir anlamı yok. Biz hala iyi yoldayız ve Pazar günü de galip geldiğimiz zaman yine ilk 6 içinde olacağız ondan şüphem yok. Geriye 6 hafta kaldı ve her alınacak puan artık çok değerli ama biz 6 hafta sonra ilk 6 içinde olacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Taraftarların stadı doldurması bekleniyor

Altınordu mağlubiyetine rağmen son haftalarda alınan iyi sonuçlar ve Passolig Kart Ücretsiz bilet kampanyası nedeniyle stadyumun dolması bekleniyor. Boluspor’da Santos ve Poepon’a bu maçta büyük iş düşecek.