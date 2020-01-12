pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort

Bir Garip Transfer

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava’nın 23 yaşındaki golcüsü Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, genç golcüyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı ancak hemen Bolu’ya göndermesi kafaları karıştırdı.

Bir Garip Transfer

Haber: Volkan Yılmaz

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren BtcTurk Yeni Malatyaspor, son olarak Slovakya ekibi Spartak Trnava’da forma giyen 23 yaşındaki santrafor Kubilay Yılmaz ile daha önceden anlaşma sağlamıştı. Sarı kırmızılı takım, Antalya kampına davet ettiği golcü futbolcuyla 30 Haziran 2021’e kadar sözleşme imzaladı.  Takımla birlikte 5 Ocak’tan buyana Antalya kampında bulunan ve burada sağlık kontrolünden geçen Kubilay Yılmaz, sarı kırmızılı takımla resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra TFF 1.Lig ekibi Boluspor’da kiralık olarak forma giymesi için anlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Spartak Trnava’dan transfer ettiğimiz profesyonel futbolcumuz Kubilay Türk Yılmaz’ı 6 aylığına Boluspor’a kiralamış bulunmaktayız” denildi. Avusturya uyruklu Türk vatandaşı Kubilay Yılmaz, forvette görev yapıyor. Sağ ayağını iyi kullanan genç oyuncu, yan mevki olarak forvet arkasında da oynayabiliyor.  Spartak Trnava formasıyla 70 karşılaşmada görev alan genç golcü, bu karşılaşmalarda 21 gol kaydederken, 3’te asist yaptı. Bu sezon Fortuna Liga’da Spartak Trnava formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan Yılmaz, 417 dakika süre alırken, 3 gol kaydetti.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mehmet Demirci’nin acı günü
Mehmet Demirci’nin acı günü
  1. Bolu

banner133

banner129