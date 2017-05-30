Haber: Esra Öztürk

Karşılaşma boyunca takım arkadaşları gibi elinden geleni yapan Bolulu Andre Santos, Göztepe'nin 74. dakikada umutlarımızı bitiren golün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TARAFTARINA KOŞTU

Kazanma azmi Boluspor'u finale taşıma hırsını yenemeyen Santos, uzun süren hakeme tepki gösterdi. Maç sonunda Boluspor taraftarının tribünlere bizzat çağırdığı Santos onları kırmayarak kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Maraton tribünün bağrına bastığı yıldız oyuncumuz soyunma odasına hocasının eşliğinde giderken gözyaşlarını tutamadı.