Haber: N. Halid Altundal

Yazıcı, ikinci yarıda gereken hırs ve mücadeleyi gösterdiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bir puan almak bizim için önemliydi. Üç puan için gelmiştik, onu da alabilirdik ancak bugün burada Bandırmaspor'un sahasında bizim tuhafımıza giden olaylar oldu. Kovid-19 nedeniyle biz biliyoruz ki seyirci almak yasak ama tribünlerde 100'e yakın seyirci vardı. Bu seyirciler misafir değillerdi, tezahürat yaptılar. Acaba Bandırmaspor seyircisi mi? Onu da tam bilmiyorum. Futbol federasyonundan açıklama bekliyoruz. Salgın var, ülkemizin durumu ortada ama bu 100 civarında kişinin bulunmasının sebebi nedir? Biz bunu çözemedik.

Soyunma odalarında, koridorlarda hoş olmayan, istenmeyen şeyler oldu. Hocamıza galiz küfürler edildi, bağrışmalar, çağrışmalar. Ne yapıyoruz? Bu nedir? Biz futbol oynamaya geldik. Küme düşmemeye çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Sarı kart dahi görmemeye çalışıyoruz. Geriye düştüğümüz anda dahi hiçbir şeye itiraz etmeden ki haksız bir penaltıdan gol yememize rağmen yolumuza devam edip ekmeğimize bakıyoruz. Maalesef ki hiç hoş olmayan, Bandırmaspor'a da yakışmayan şeyler oldu. Yönetici arkadaşlarımızdan biz biraz daha misafirperverlik beklerdik" ifadelerini kullandı.