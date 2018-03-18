Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz hafta evinde lider Çaykur Rizespor’a 0-1’lik skorla kaybeden Boluspor ligin 28. Haftasında deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu. Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar sahaya Rizespor karşısındaki ilk 11’in aynısı ile çıktı. Karşılaşma Boluspor’un vuruşu ile başladı. Kırmızı Beyazlılar ilk etkili atağını 11’nci dakikada Rydell Poepon ile yakaladı. Ancak aradığı golü bulamadı. İlk yarıda iki takımda bir birilerine üstlük sağlamak için büyük bir mücadele ortaya koysa da bir türlü gol sesi çıkmadı. İki takımda soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

SAMSUN GÖKHAN’I VE DİREKLERİ GEÇEMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi Samsunspor oldu. Samsunspor özellikle Samaras ile Boluspor kalesinde gol aradı. İkinci yarıda oyun zaman zaman sertleşirken sarı kartlar havada uçuştu. Samsunspor bir türlü Kaleci Gökhan ve direkleri geçmeyi bir türlü başaramadı. Boluspor ise ikinci yarıda etkisiz bir futbol ortaya koyarak, Samsunspor kalesine gitmekte bir hayli zorluk çekti. Maçın son bölümlerinde de Boluspor kalesinde etkili olan Samsunspor, hakem Abdulkadir Bitingen’e penaltı itirazlarında bulundu. 5 Dakika uzatmanın verdiği karşılaşmada iki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı ve birer puana razı oldular.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen ( Hakem), Baran Eraslan (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral (2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu (dördüncü hakem)

İlk 11’ler

Samsunspor: Furkan Köse***, Ercan Yazıcı**, Ahmet Burak Solakel***, Ahmet Cebe**, Erkam Reşmen**, Oğuz Gürbulak**(Gökay İrevul** Dk 85), Çağrı Ortakaya***, Enes İslam İlkin***(Davy Claude Angan** Dk 79), Georgios Samaras***, Jonathan Ayite* ( Kenan Karışık** Dk 39), Göksu Türkdoğan ***

Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi***, Mamadou Diarra***, Furkan Şeker**, Umut Meraş**, Özgür İleri* (Andre Santos** Dk 57), İrfan Başaran*** (Burak Asan** Dk 78), Melih Okutan*** (Guido Koçer** Dk 75), Emre Gültekin**, Mustafa Durak***, Rydell Poepon***

Sarı Kartlar: Özgür İleri ( Boluspor Dk. 38), Çağrı Ortakaya ( Samsunspor Dk 50), Ahmet Cebe ( Samsunspor Dk 67), Ahmet Burak Solakel ( Samsunspor Dk 71), Guido Koçer (Boluspor Dk 86), Burak Asan (Boluspor Dk 88), Ercan Yazıcı (Samsunspor Dk 89)

Gol:

Kırmızı Kart:

Maçtan Dakikalar

11’inci dakika Boluspor’da İrfan Başaran’ın ceza sahası içine doğru açtığı ortada Poepon’un vuruşunu kaleci Furkan Köse pozisyonu uzaklaştırdı.

19’uncu dakika Samusnspor, Jonathan Ayıte ile etkili geldi. Ayite’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

27’inci dakika Boluspor’da Melih Okutan’ın ceza sahası dışından gönderdiği şutta top kaleci Furkan’da kaldı.

34’üncü dakika Boluspor’da Melih Okutan’ın şutunu kaleci Furkan kornere çeldi.

38’inci dakika Boluspor’da Özgür İleri rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gösterdi.

39’uncu dakika Samsunspor’da Jonathan Ayite saha kenarına gelirken yerine Kenan Karışık girdi.

40’ıncı dakika Samsunspor Enes İslam İlkinin ceza sahsı içinden vurduğu sert şut kaleci Gökhan’da kaldı.

45+1’inci dakika Boluspor İrfan Başaran’ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Furkan uzanarak kornere çeldi.

İlk Yarı sonucu Samsunspor 0 Boluspor 0

47’inci dakika Samsunspor’da Ahmet Cebe’nin ceza sahası içine açtığı ortada Göksu Türkdoğan’ın kafa vuruşunda top az farklı auta çıktı.

50’inci dakika Samsunspor’da Çağrı Ortakaya rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

57’inci dakika Boluspor’da Özgür İleri oyundan çıkarken yerine Andre Santos giriyor.

67’inci dakika Samsunspor’da Ahmet Cebe rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

71’inci dakika Samsunspor’da Ahmet Burak Solakel hakeme ettiği itirazdan dolayı sarı kart gördü.

75’inci dakika Boluspor’da Melih Okutan saha kenarına gelirken Guido Koçer oyuna dahil oldu.

78’inci dakika Boluspor’da İrfan Başaran oyundan çıkarken yerine Burak Asan giriyor.

79’uncu dakika Samsunspor’da Enes İslam İlkin saha kenarına gelirken oyuna Davy Claude Angan dahil oldu.

81’inci dakika Samsunspor sağ kanattan etkili geldi. Samaras’ın ceza sahası içinden sert şutu kaleci Gökhan uzaklaştırdı.

Karşılaşma sonucu Samsunspor 0 Boluspor 0