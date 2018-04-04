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04 Nisan 2018 Çarşamba
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    Tayland'da geçen yılı bayanlar muaythai dünya şampiyonu olan, 3 Avrupa şampiyonluğu ve altın kemeri bulunan sporcumuz Ceren Yılmaz, Belediyeyi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 09:55
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    Bir şampiyonluk daha bekliyoruz
    HABER:Aysun Beykoz

    Bu yıl 1-8 Ağustos tarihlerinde Tayland’da yapılacak Muaythai Dünya Şampiyonası’nda Milli Takım sporcusu olarak 48 kilo genç bayanlar kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek Ceren Yılmaz ve antrenörü Ertan Akdoğan, Bolu Belediyesini ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Geçen yıl bayanlarda muaythai dünya şampiyonu olan, 3 Avrupa şampiyonluğu ve altın kemeri bulunan Bolulu başarılı sporcu Ceren Yılmaz’ın ziyaretinde duygulu anlar yaşandı.

    Atıcılık, jimnastik, güreş ve voleybolda önemli başarılara imza atan Bolulu sporculara geçtiğimiz ay hokey takımımız Avrupa şampiyonu olarak eklendi. Belediyeyi ziyarete giden Ceren Yılmaz ise 1 kere dünya şampiyonu, 3 kere Avrupa şampiyonu olmuştu. Altın kemer sahibi Yılmaz 1-8 Ağustos'ta Tayland’da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi dolayısıyla ilimizi temsil edecek. Başarılı sporcu Ceren Yılmaz ikinci kez dünya şampiyonu olmak için Tayland’da ter dökecek.

    Ceren Yılmaz ve antrenörü Ertan Akdoğan’a belediyeyi ziyaretleri sırasında çiçek ve hediyeler takdim edildi. Ziyarete Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şahin Ertem’de eşlik etti.

    Anahtar Kelimeler: Taylandda, Geçen, Yılı, Bayanlar, Muaythai

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