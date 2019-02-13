BİR ŞAMPİYONLUK TA ESKRİMDEN

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Eskrim Federasyonu 2018 – 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin İlimizde 9-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 11 ilden 81 sporcunun katıldığı Eskrim Gençler Epe Federasyon Kupasından sporcumuz Mehmet TEZCAN şampiyonlukla döndü. Sporcumuzun hedefi 17-19 Şubat İsviçre / Basel ‘de düzenlenecek Eskrim Gençler Dünya Kupasında iyi bir derece ile Ülkemizi ve İlimizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak sporcumuz Mehmet TEZCAN’ı ve antrenörümüz İsmail Hakkı KILINÇ’ı tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.