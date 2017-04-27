Haber: Aysun Beykoz

Ankaragücü takımı ile ilgili mesajda, “Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup mücadele eden, Türkiye'nin köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü, bitime bir hafta kala grubu lider bitirmeyi garantileyerek TFF 1. Lige yükselmeye hak kazandı. 2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü'nü tebrik ederiz” ifadeleri kullanılırken, G.Antepsporlu futbolcu için yayınlanan taziye mesajında ise, “Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.