Haber: Semih Baykal

U 21, 1.Liginde mücadele eden Boluspor, ligin 29. haftasında Gaziantepspor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Çim Sahada oynanan mücadeleyi Boluspor 2-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri 35.dakikada Mutlu Güler ve 69.dakikada Hakan Özkan kaydetti. Sahadan galibiyetle ayrılan Boluspor puanını 48’e çıkararak 4. sıradaki yerini korurken, Gaziantepspor ise 13 puanla 17.sırada yer alıyor. Boluspor, ligin 30. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk ederken, Gaziantepspor ise sahasında Adanaspor’u ağırlayacak.

Stat: Bolu Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Furkan Güney, Ali Oğuzhan Dede, Kaan Ergin, Murat Kaskun

Boluspor:**Efe Köpür, ** Oğuzhan Taşgın, ** Hakan Özkan, ** Yasin İlhan, ** Emin Kaan Arslan, ** Furkan Akın, ** Mutlu Güler, ** Yaşar Kaan Tunçer, ** Mustafa Mert Bulut, ** Muhammed Şura Çetin, ** Ahmet Talha Kelebek

Gaziantepspor: ** Özcan Uncuer, ** Ümit Gündüz, ** Mehmet Hürkan Demir ** Oktay Cengiz, ** Ekrem İyikasap, ** Mustafa Kılıç, ** Necmi Çelik, ** Hüseyin Ekici, ** Batuhan Necioğlu, ** Ahmet Kantar, ** İsa Keklikçi

Goller: 35.dk. Mutlu Güler, 69.dk. Hakan Özkan (Boluspor)

Sarı Kartlar: 61.dk Oğuzhan Taşgın, 70.dk Yasin İlhan, 84.dk Hakan Özkan, 92.dk Ahmet Talha Kelebek ( Boluspor), 45.dkMustafa Kılıç, 31.dkNecmi Çelik, 36.dkÜmit Gündüz, 59.dkAhmet Kantar, 71.dkMustafa Sülüker ( Gaziantepspor)