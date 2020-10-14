Biri kazanamıyor, biri kaybetmiyor!

Haber: Volkan Yılmaz

Ligin yeni takımı İstanbul ekibi ilk 4 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Attığı 9 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunan Tuzlaspor'a karşı galibiyet arayacak olan Boluspor bu maçta hem iyi futbol, hem de 3 puan peşinde olacak. 3 puan ilk planda olacak. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan 3 takımdan biri olan kırmızı beyazlı ekibimiz, 4 maçta attığı 3 golle ligin en az gol atan ekiplerinden. Taner Taşkın'ın talebeleri çıktığı 2 deplasman maçından 1 beraberlik, 1 galibiyet çıkardı. Ev sahibi Boluspor ise iki iç saha maçından da puan alamadı. 4 haftada iyi futbol ve beklenen mücadeleyi ortaya koyamayan Boluspor için çok zorlu bir mücadele olacak. Ekibimiz milli arayı iyi değerlendirerek yeni transferlerin de katkısı ile bu mücadeleyi mutlak kazanmak arzusunda.