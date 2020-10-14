Biri kazanamıyor, biri kaybetmiyor!

TFF 1. ligin 5. haftasında galibiyetle henüz tanışamayan Boluspor, ligde 4 haftada hiç mağlubiyet görmeyen Tuzlaspor'u konuk edecek.

Biri kazanamıyor, biri kaybetmiyor!

Haber: Volkan Yılmaz

Ligin yeni takımı İstanbul ekibi ilk 4 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Attığı 9 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunan Tuzlaspor'a karşı galibiyet arayacak olan Boluspor bu maçta hem iyi futbol, hem de 3 puan peşinde olacak. 3 puan ilk planda olacak. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan 3 takımdan biri olan kırmızı beyazlı ekibimiz, 4 maçta attığı 3 golle ligin en az gol atan ekiplerinden. Taner Taşkın'ın talebeleri çıktığı 2 deplasman maçından 1 beraberlik, 1 galibiyet çıkardı. Ev sahibi Boluspor ise iki iç saha maçından da puan alamadı. 4 haftada iyi futbol ve beklenen mücadeleyi ortaya koyamayan Boluspor için çok zorlu bir mücadele olacak. Ekibimiz milli arayı iyi değerlendirerek yeni transferlerin de katkısı ile bu mücadeleyi mutlak kazanmak arzusunda.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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