Biri Zirvede Biri Ateşte

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yendi.Puanını 62 yapan Denizlispor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Biri Zirvede Biri Ateşte

Haber: Gönül Olutürk

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Savaş Polat, Aykut Demir, Renan Foguinho, Bahadır Erol, Volkan Okumak (Dk. 76 Ozan Can Kökcü), Çağlar Birinci, Tevfik Altındağ (Dk. 63 Alperen Aydın), Tanase (Dk. 36 Kağan Miray Bağış), Muhammet Reis, Yasin Ozan

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural (Dk. 87 Mbamba), Aissati (Dk. 83 Muhammed Himmet Ertürk), Recep Niyaz, Burak Çalık, Mehmet Akyüz (Dk. 80 Kehinde)

Goller: Dk. 11, 43 (Penaltıdan) ve 69 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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