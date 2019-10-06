Birileri Sorumluluğu Alsın

TFF 1. ligde transfer rekoru kıran ancak alınan oyunculardan bugüne kadar hiç fayda göremeyen Boluspor'da kötü gidişatı kimse durduramıyor.

Birileri Sorumluluğu Alsın

Haber: C.Kutay Aykan

İlk 6 haftada sadece 3 gol atarak ligde 2 puan toplayabilen Bolu spor 17-18 transfer yapmasına karşın bu oyunculardan bu haftaya hiçbir verim alamamıştı. Balıkesirspor maçına kadar transfer komitesinin aldığı bu isimler sahada hiç ir varlık gösteremezken son oynanan Balıkesirspor maçında ki kıpırdanış puan almaya yetmedi. Boluspor camiası kötü gidişatı endişe ile izlerken teknik direktör değişimi de işe yaramamış gibi gözüküyor. İlk devrenin yarısına doğru yol alan ligde Boluspor Eskişehirspor'un 6 puanı silinmesi ile ligde sondan ikinci sıraya demir atmış bulunuyor. Camia şimdi bu kötü gidişat ile ilgili sorumlu arıyor. 

Esra Perçin

Esra Perçin

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