Haber: Ceylan Beykoz

Anco Jansen gerek hücumda gerek savunmada oynadığı futbolla 3-0 kaybettiğimiz maçın en dikkat ekici oyuncusuydu.

SANTOS "UNUNU ELEMİŞ ELEĞİNİ ASMIŞ" GİBİ

Boluspor'a gelişi ile birlikte önemli bir heyecan yaratıp lige iyi başlamasına rağmen ilk devrenin 11-12 haftasında kırmızı beyazlı ekibe önemli katkı sağlayan Santos o haftadan bu yana bir daha görülmedi.

Sakatlığı sonrası zaman zaman 2. yarılarda şans bulan Brezilyalı yıldız Samsunspor maçında da sonradan oyuna ofansif katkı yapsın diye dahil olmasına rağmen, yine bir varlık gösteremedi. Top ayağındayken kaptırdığı toplarla kalemizde önemli tehlikeler yaşayan Boluspor'da Santos'un fizik anlamında da henüz hazır olmadığı görüldü. Kırmızı beyazlı taraftarlar ilk devrede Santos'a büyük destek verirken o günlere dönüşünü 4 gözle bekliyorlar.