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28 Şubat 2017 Salı
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    • BİRİNİ YAZMAK GEREKİRSE SADECE "O"

    Boluspor ligin 22.haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Samsun deplasmanında eli boş dönen Kırmızı Beyazlı ekibimizde Anco Jansen'de takımı ayakta tutamadı. Anco oynadığı futbol ile takımın tek göze çarpan oyuncusu oldu.

    28 Şubat 2017 Salı 13:16
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    BİRİNİ YAZMAK GEREKİRSE SADECE

    Haber: Ceylan Beykoz

    Anco Jansen gerek hücumda gerek savunmada oynadığı futbolla 3-0 kaybettiğimiz maçın en dikkat ekici oyuncusuydu.

    SANTOS "UNUNU ELEMİŞ ELEĞİNİ ASMIŞ" GİBİ

    Boluspor'a gelişi ile birlikte önemli bir heyecan yaratıp lige iyi başlamasına rağmen ilk devrenin 11-12 haftasında kırmızı beyazlı ekibe önemli katkı sağlayan Santos o haftadan bu yana bir daha görülmedi.

    Sakatlığı sonrası zaman zaman 2. yarılarda şans bulan Brezilyalı yıldız Samsunspor maçında da sonradan oyuna ofansif katkı yapsın diye dahil olmasına rağmen, yine bir varlık gösteremedi. Top ayağındayken kaptırdığı toplarla kalemizde önemli tehlikeler yaşayan Boluspor'da Santos'un fizik anlamında da henüz hazır olmadığı görüldü. Kırmızı beyazlı taraftarlar ilk devrede Santos'a büyük destek verirken o günlere dönüşünü 4 gözle bekliyorlar.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ligin, 22.haftasında, Samsunspora, Konuk

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