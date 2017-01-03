Haber: Esra Öztürk

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Bolu'da veledrom (bisiklet pisti) yapılması ve Bolu’nun ülkemizde ve dünyada bisiklet sporcularının buluşma noktası olması için kamp merkezi olarak konumlandırılması gerektiğini vurguladı. Bolu’da bisiklet sporunun gelişimi için öncelikli iller arasında olmasını isteyen Erol Küçükbakırcı, Türkiye’de sayılı olarak yapılacak veledromlardan birinin Bolu’da olmasını istediğini dile getirdi.

Daha sonrasında Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Bolu’da veledrom pisti yapılması projesini sıcak karşılayan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz gerekli desteği vereceğini ve Bolu Belediyespor Bisiklet Kulübü çalışmalarının yapılacağını bildirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ziyaretlerinden dolayı Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’ya ve desteklerini esirgemeyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a teşekkür edildi.