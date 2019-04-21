Bisiklet takımı Bolu’nun gururu oldu

Haber: Gökhan Aksoy

12-13 Nisan tarihleri arasında Giresun’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 2. Etap Yıldız A Kategorisi’ne katılan Bolu Belediyespor Bisiklet Takımı, ilimizi gururlandırmayı başardı. 25 takım 130 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada Bolu Belediyespor Bisiklet Takımı 3’lük kürsüsünde yerini aldı.

“KISA SÜREDE BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK”

Kısa sürede birçok başarıya imza attıklarını kaydeden takımın antrenörü Tunahan Aytekin, bunların tesadüf olmadığını kanıtladıklarını ifade ederek, “Öncelikle Sporcularımı bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Takımımız 2018 de kuruldu ve kısa sürede birçok başarıya imza attık. 12-13 Nisanda Giresun’da yapılan müsabaka son zamanların en yüksek sporcu ve takım katılımıyla gerçekleşti ancak takımımız başarılarının tesadüf olmadığını yine göstererek kürsüde yerini aldı. Tabi işin arka tarafında bu müsabakaya gitmemizde bizleri maddi ve manevi destekleyen, yanımızda olan çok değerli kişiler oldu. Sizlerin nezdinde başaracağımıza inanan destekçimiz olan herkese sporcularım ve şahsım adına çok Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.