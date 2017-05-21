Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Spor Salonu Önünde başlayan yarışlar, Ali Rıza Tekemen Caddesi-Murat Canbaş Caddesi-Şehit Selen Paşa Caddesi-Kutucular Sokaklar güzergahında gerçekleşti ve Karaçayır Spor Salonu önünde tamamlandı. Müsabakalar 2003-2004 ve 2005-2006 doğumlular kategorilerinde gerçekleşirken, yaklaşık 50 binici madalya için mücadele etti. Her sporcunun kendi bisikletiyle katıldığı yarışlarda ilk 3 sırayı alan sporculara çeşitli hediyelerin verildiği bildirildi.