Haber: Semih Baykal

Bisiklet Genç milli Takımının Avrupa şampiyonası hazırlık kampı tamamlandı. Avrupa Gençler şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Genç Milli Bisiklet Takımı antrenör İsmail Uğurlu ve yöneticileri 2–4 Ağustos tarihleri arasında Danimarka-Herning yapılacak olan Avrupa şampiyonasına iddialı gittiler. Genç Milli Takım Antrenörü İsmail Uğurlu” Konya’da yaptığımız hazırlık kampında şampiyonaya çok iyi hazırlandık İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Genç Milli Bisiklet Takımı kadrosunda yer alan isimler şöyle; “ Muhammet Selçuk(Çatalhöyük Çumra Belediye spor) Onur Maral (Konya Gençlik spor) Necati Onur( Bolu Gençlik spor) Sabri Taşar(Konya Gençlik spor) Mehmet Terken(Denizli Telekom spor)Eşref Batuhan Pekcan( Kocaeli Brisa spor) Konya’daki hazırlık kampını tamamlayan Genç Milli Bisiklet takımı kafilesi Danimarka’ya iddialı gitti.