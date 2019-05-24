Bisikletle İzmir’den Samsun’a…

Haber: Birol Ertunç

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın İzmir’deki mezarından yola çıkarak milli mücadelenin başladığı Samsun’a 19 günde ulaşmayı planlayan 61 yaşındaki bisikletçi Kemal Lale, güzergâhındaki Bolu’yu ziyaret etti. “Ana’dan Ata’ya” sloganıyla pedal çeviren sporcuyu il sınırında Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği (TABİAD) üyeleri bisikletleriyle karşıladı. Dernek yöneticisi Hüseyin Erdoğan ve bisikletçilerle bir araya gelen Lale, yapacağı bu uzun yolculukla şehirde ve şehirlerarası yollarda bisikletin trafikteki varlığına da dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gerede’de misafir edilecek ve ardından yola devam edecek olan İzmirli sporcu öncesinde bisikletçiler tarafından karşılandıktan sonra Bolu’da şehir turu yaptı. İl Müdürü Şerafettin Çilkara’nın makamında kabul ettiği Kemal Lale, “Milli mücadelenin 100. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla büyük fedakârlıklar sonucu Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran herkese büyük bir minnet borcumuz var. Bizlere çok güzel bir vatan emanet ettiler. Ben de 100’üncü yılında bu mücadeleye bir vefa duygusu içerisinde ne yapabilirim diye düşündüm. Kendimi 1 yıl boyunca bu yolculuğa hazırladıktan sonra İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım’ın mezarından kurtuluş mücadelesinin başlamış olduğu Samsun’a yola çıktım. Yolculuğumun adını da Ana’dan Ata’ya koydum. 19 Mayıs’ı da içerisine alan ve 19 gün sürecek olan bir rota çizdim. Yollarda bisikletçi arkadaşlarımızla, kulüp ve derneklerle bir araya geliyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile de sürekli irtibat halindeyim. Gördüğüm destek beni çok mutlu ediyor. 100 yıl önce mücadeleyi başlatan nesle karşı ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Yalnız şuna da inanıyorum ki bugün aynı şartlar oluşsa güzel ülkemizin bütün insanları bu memleket için yine aynı mücadeleyi verir. Bolu benim rotamdaki 4’üncü uğrak noktam. Buradaki misafirperverlikten ve şehrinizden çok memnun kaldım. Beni böylesine güzel ağırladıkları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.