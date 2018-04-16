Haber: Gönül Olutürk

Kızık veteran bisiklet grup üyeleri 2016 yılında Antalya’ya, 2017 yılında Adana ve Mersine gerçekleştirdiği bisiklet turunun üçüncüsünü Kıbrıs’a gerçekleştiriyor. Kızık veteran grubu15 Nisan Pazar günü Bolu’dan start vererek tura başladı. Kızık veteran ekibi altı buçuk saatte 85 kilometre yol kat ettiler. 18,00’da Çayırhana varan bisiklet grubu ilk konaklamalarını burada gerçekleştirdiler. Kızık veteran bisiklet grup üyeleri uzun bisiklet turunun üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Veteran grup üyeleri 2016’da Bolu – Antalya ve 2017’de Bolu – Adana – Mersin’e bisiklet turları gerçekleştirdiler. 2018 Bolu – Kıbrıs bisiklet turuna katılan isimler şu şekilde;

İlhan Ayerlikaya (61) Emekli Öğretmen

İsmail Arman (60) Emekli Öğretmen

Mevlüt Yurt (59) Esnaf

Mustafa Ayerlikaya (58) Emekli Öğretmen

İsmail Tokuşoğlu (57) Emekli