Haber: BMA

Yeniçağa Kaymakamlığı, Yeniçağa Belediye Başkanlığı ve Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği'nin(TABİAD) organizasyonu ile Yeniçağa Gölü çevresinde yaklaşık 70 bisikletlinin katıldığı bir bisiklet turu düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, belediye personeli, TABİAD üyeleri ve 7’den 70’e farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı. Etkinliğin sağlık ve spor açısından önemine dikkat çeken Başkan Recai Çağlar, “İlçemizi turizm açısından ilgi odağı haline getirmek istediğimizi daha önce belirttik. Bu kapsamda çeşitli faaliyetler düzenleyerek ilçemizin doğal güzelliklerinin tanıtımını sağlamaya devam ediyoruz. TABİAD’ın ilçemize gelerek böylesine güzel bir etkinliğe vesile olması bizi çok memnun etti. Gerçekleştirilen bu etkinlik hem sağlık hem spor açısından son derece önem taşıyor. İlçemizin tanıtımına da büyük katkısı olacak bu ve benzeri etkinleri ilerleyen zamanlarda organize etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bisiklet turuna katılan herkese teşekkür eden Başkan Çağlar, bisikletliler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Düzenlenen turun ardından Yeniçağa Belediye tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.