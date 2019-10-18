Bitsin Artık Bu Özlem

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan, kupadan süpriz bir şekilde elenen Boluspor ile Giresunspor 20 Ekim Pazar günü saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda 8.hafta maçında karşı karşıya gelecek. Milli maç arası sonrası çıkışa geçmek isteyen Boluspor’da bu maçı kazanmaktan başka çare görünmüyor. Ligin başından beri kazanamayan temsilcimiz bu kötü seriyi de bozmaya çalışacak. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün ilk galibiyetini almaya çalışacağı mücadeleye Giresunspor taraftarların da diğer haftalara oranla daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Ligde ilk 7 haftada galibiyetle tanışamayan ve düşme potasında yer alan Boluspor bu mücadeleye çıkış maçı olarak bakıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak hayata dönmenin planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da Gökhan Sazdağı ve Fethi Özer’in sakatlıkları sürüyor. Bein Max 1’den naklen yayınlanacak olan Boluspor-Giresunspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Bersan Duran yapacak. Maçın 4.hakemi ise Gürel Uzuner olacak.