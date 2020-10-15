Bitsin Bu Hasret

Boluspor TFF 1. Lig'de 4 haftadır galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı ekip 4 haftada 1 puan toplayabildi.

Bitsin Bu Hasret

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı-beyazlılar  en son 19 Temmuz'da deplasmanda oynadığı Eskişehirspor karşısında aldığı galibiyetle 3 puana uzanırken, sonrasında ise galibiyet yüzü göremedi. Boluspor 2020-2021 sezonunun ilk maçında kendi sahasında  Ankara Keçiörengücüne  1-0 mağlup oldu  Ligin ikinci haftasında   Adana Demirspor  ile deplasmanda karşılaşan Boluspor, sahadan beraberlik ile ayrıldı, sonrasında ise kendi evinde ağırladığı Altınordu'ya 2-1 bir skorla  boyun eğen Boluspor, Giresunspor deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Boluspor  4 haftadır süren 3 puan hasretini 5. haftaya taşıdı. Şimdi Boluspor'da hesaplar önümüzdeki maçlara yönelik yapılmaya başladı. Kırmızı-beyazlı ekip 4haftada ise oynadığı karşılaşmalarda 1 puan toplayabildi. Haftasonu oynacağı Tuzlaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak Bolusporda çalışmalar sürüyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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