Haber: Gönül Olutürk

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, geçtiğimiz hafta Elazığspor ile deplasmanda oynadıkları maçın bitiminden sonra yaşanan olaylarla ilgili yapılan spekülasyonların devam etmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.Barlak, yaşanana olayların Elazığ'a ve Elazığspor Kulübüne mal edilmemesini gerektiğini söyleyerek “Biz bir ailenin parçalarıyız. Ebedi kardeşiz” dedi.

Geçen hafta Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan maçın her iki taraftar gruplarının kardeşlik ve sevgi sloganlarıyla maça başladığını hatırlatan Metin Barlak, saha içinde de maçın tamamen dostluk havasında geçtiğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: 'Elazığ'da 1-0 kazandığımız maçın ardından, belirli bir kesim tarafından Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesine karşı çirkin bir eylemde bulunulmuştur. Bu tür davranışları yapan veya yaptıranları şiddetle kınıyoruz. Ancak bu çirkin davranışı, bazı kişilerin anlık galeyanı olarak değerlendiriyor ve Elazığspor'a ve Elazığ şehrine mal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Asırlardır 'Dadaş-Gakkoş kardeş şehir' olarak şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Temiz futbolu her zaman ilke edinen bir kulüp olarak, hassasiyetimizi koruyarak daha çok kenetlenmemiz gerektiğini önemle rica ediyoruz.'

Basın Sözcüsü Barlak sözlerini, 'Elazığ'da Gakkoş, Erzurum'da Dadaşız. Biz bir ailenin parçalarıyız. Ebedi kardeşiz. Elazığspor Kulübüne başarılar diliyoruz' diye bitirdi.