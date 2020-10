'Biz her mevsim yazdık'

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de Altınordu, bu sezon çıktığı 4 müsabakadan 3 galibiyet, 1 yenilgiyle ayrıldı ve 9 puanı hanesine yazdırdı. Ligin ikinci iç saha maçında Ankaraspor'u ağırlayan kırmızı lacivertliler, 61. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 78. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golüyle galibiyete koştu. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Şeytan, mücadelede birçok ilkin gerçekleşmesiyle sevinç yaşadı. Bu sezon İzmir'de ikinci maçına çıkan Altınordu, Ankaraspor önünde bulduğu 2 golle 2020/2021 sezonunda iç saha maçında hem ilk kez gol sevinci yaşadı hem de ilk galibiyetini aldı. Ahmet İlhan Özek de kırmızı lacivertli formayla ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca geçtiğimiz sezon Niğde FK'da mücadele eden Yusuf Can Esendemir, Altınordu formasına ilk defa "Merhaba" dedi.

'İvme kazandık'

Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasına galibiyetle girmenin önemine dikkat çekti. Geçen hafta deplasmanda Boluspor'u yenmelerinin ardından Ankaraspor'dan da 3 puan almalarının kendilerine ivme kazandırdığını söyleyen Eroğlu, "Oyun sistemimiz her geçen gün gelişiyor. Rakibimiz, genç ve oldukça dirençliydi. Onlara fazla pozisyon şansı tanımadık ve merkeze toplar indirerek etkili olduk. Bir an bile geri adım atmadan golü bulduk. Daha sonra işimiz çok kolaylaştı. Attığımız ikinci gol, her şeyi bitirdi. Çok sayıda pozisyonun ve ikili mücadelenin olduğu bir karşılaşmayı geride bıraktık. Bana göre gecenin en önemli olayı ise sistemimizin oturduğunu görmek" diye konuştu. Öte yandan Altınordu, savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'de yetişen, geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren 1998 doğumlu oyuncu, 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takım formalarını da giydi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 19:50