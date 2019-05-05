Haber: Gökhan Aksoy

Zorlu ve ilk 2’den Süper Lige çıkmayı hedefkleyen bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak "Buna rağmen futbol olarak oynamaya çalıştık. Çirkinleştirmeden oynadık. Skor, 1-0 iken Batuhan'ın kaçırdığı, 2-1 iken Mutlu'nun dokunamadığı, çevirebileceğimiz pozisyonlar vardı. Ama bireysel hataların da olduğu bir karşılaşmaydı." dedi.

“Genç oyuncularımıza şans verdik"

Ligde hücum anlamında sorun yaşadıklarını belirten Kaynak "Sonuç almakta sıkıntı çekiyoruz. Biz kazanırken de 2 gol atmadık. Hep 1-0, 0-0, 1-1 yaptık. Hücum anlamında sıkıntılarımız var. Birçok korner attık. Birçok duran top kullandık. Ama ikinci yarıda rakip 2 tane hızlı atağından goller buldu. Genç oyuncularımıza şans verdik." İfadelerini kullandı.