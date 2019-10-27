Haber: Birol Ertunç

Keçiörengücü teknik direktörü Hamdi Yılmaz Bolu'ya, çok zorlanacaklarını bilerek geldiklerini ifade ederek, "İki tane bireysel hata golle sonuçlandı. İlk devre oyunumuzu da etkiledi. Takım da biraz demoralize oldu. Devre böyle kapandıktan sonra ikinci yarı iyi başladık. Hatta Boluspor 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla hücumları geliştirdik. Riskler aldık. Bu risklerin sonucunda golü bulduk. Golden sonra da yine yakaladık. Eğer yakaladığını atamıyorsan netice kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle Boluspor’u tebrik ediyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız"dedi. Boluspor'un iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bu maça gelirken ilk yenilgi üzerine çok oyun kurmuyorduk. Kendi oyunumuzu gerçekten oynayamadık. Biz namağlup olduğumuz falan hiçbir şekilde gündeme de getirmiyorduk. Ama oynadığımız 8 maçın sonrasında namağlup bizdik. Bugünkü maçta çok zor olacaktı bunu biliyorduk. Biz de yakaladık ama biz yapamadık. Bolu yaptı." diye konuştu.