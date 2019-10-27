"Bize bunlarla gelin"

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son iki iç saha maçında alınan net galibiyetler takımdaki havayı da değiştirirken, kırmızı beyazlıların soyunma odasındaki galibiyet pozları maçın hemen bitiminde gelmeye başladı. Oldukça neşeli bir kareye sığan teknik heyet ve futbolcuların bu halini uzun süre bekleyen taraftarlarda alınan 2 galibiyetle bu paylaşımı oldukça beğendiler.

Osman Hoca Tribünlere Gitti

Boluspor'da kötü günler yavaş yavaş geride kalırken bu sezon Keçiörengücü maçı sonrası Boluspor taraftarları Osman hocayı ve futbolcuları tribünlere çağırdılar. 3-1'lik sonuçla rakibinin yenilmezlik serisine son veren ve oynadığı futbolla göz dolduran kırmızı beyazlılar galibiyeti taraftarları ile bi4rlikte kutladılar. Boluspor taraftarı Osman hocayı da tribüne çağırarak genç hocaya destek verdiler.