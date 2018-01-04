Haber: Semih Baykal

Son zamanlarda Boluspor’un genç futbolcusu Cengiz Umut Meraş için medyada birçok takımında adı geçmişti. Boluspor Kulübü alt yapısından yetişen genç sol bek Cengiz Umut Meraşile ilgili herhangi resmi bir teklifin gelmediği belirtildi. Boluspor futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ aracılar ve menajerler vasıtası ile böyle bir söylenti var ancak resmi olarak ne bir telefon ne de bir yazı gelmediğini açıkladı.

Boluspor Futbol Şube sorumlusu Hakkı Öztabağ "Böyle bir şey varsa, Galatasaray kulübünün Cengiz Umut Meraş ile ilgili bir düşüncesi varsa bunu yazılı olarak kulübümüze deklare etsinler. Ama bugüne kadar öyle bir şey gelmedi. Malatyaspor konuşuluyor, Osmanlıspor konuşuluyor, Galatasaray konuşuluyor. Ama bize gelen ciddi bir teklif yok” dedi.