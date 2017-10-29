banner133

banner101

29 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bize yakışan mücadeleyi ortaya koymalıyız

    Türkiye kupası 4. Turunda Çaykur Rizespor, Kahramanmaraşspor'a penaltı golü ile elenerek kupaya erken veda etti. Rize'ye dönüş yolunda kaptan Orhan Ovacıklı'nın yanına kenetlenerek önce öz eleştiride bulundular.

    29 Ekim 2017 Pazar 11:35
    Bu haber 27 kez okundu
    Bize yakışan mücadeleyi ortaya koymalıyız

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    ÇaykurRizespor  takımı Maraş deplasman dönüşü Çaykur Rizesporkaptan Orhan Ovacıklı'nın yanında kenetlenerek başarı için söz verdikleri öğrenildi. Ligde üst üste yaşanan puan kayıplarını değerlendiren oyuncular oldukça üzgün olmalarına rağmen ilerleyen haftalar için umutlu olduklarını gösttermişler. Kaptan Orhan ve Kweuke başta olmak üzere diğer futbolcularda kendi aralarında bir toplantı yaparak “paniğe gerek yok. Biz kaliteli futbolculardan kurulu bir takımız. Son haftalarda alınan sonuçlar bize hiç yakışmadı, bunun farkındayız. Bu hep böyle gitmez. Sahada bize yakışan mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Bu takım nasıl ki ligin ilk dört haftasında dört galibiyet almışsa, gelecek haftalarda da aynı galibiyetleri alacaktır. Üst üste puan kaybettiğimiz gibi üst üstede maçlar kazanabiliriz. Şampiyonluk hedemiz doğrultusunda kenetlenmeliyiz. Bir birimize destek olmalıyız ve sahada bu formanın hakkını vermeliyiz. Her inişin bir çıkışı var, haftaya Boluspor maçı ile yeniden çıkışa geçeceğiz” sözünü verdiler.

    İKİSİ DÖNÜYOR BİRİ ŞÜPELİ

    Çaykur Rizespor'da haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kweuke ve kırmızı kart cezası sebebiyle kupa maçında forma giyemeyen Saadane pazartesi akşamı oynanacak olan Boluspor maçında görev alabilecekler. Gaziantepspor maçında ufak ağrıları nedeniyle risk edilmeyen kaptan Kweuke'nin takımla birlikte çalışmalara yer aldığı öğrenilirken, bu maçta kırmızı kart gören Faslı oyuncu Saadane'nin ise bir maçlık cezasını kupa maçında doldurduğu ve Boluspor maçında görev alabileceği belirtildi.

    MİLOSEVİÇ BELİRSİZ Öte yandan yeşil – mavili takımda bir başka sakat oyuncu Miloseviç'in ise sakatlığının tam olarak geçmediği, İsveçli savunma oyuncunun Boluspormaçında görev alıp, alamayacağı netleşmediği öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kupası, 4., Turunda, Çaykur

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Yaşamın nefesi Anadolunun sesi
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SEVDİKLERİM - 1
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “SEBEN” de “TÜRKSOY”lu Görkemli”AÇILIŞ”dan…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BOLUSPOR İÇİN ZORLU VİRAJ !
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Belediye gerçekten engellileri engelliyor
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129