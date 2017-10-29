Haber: Gönül OLUTÜRK

ÇaykurRizespor takımı Maraş deplasman dönüşü Çaykur Rizesporkaptan Orhan Ovacıklı'nın yanında kenetlenerek başarı için söz verdikleri öğrenildi. Ligde üst üste yaşanan puan kayıplarını değerlendiren oyuncular oldukça üzgün olmalarına rağmen ilerleyen haftalar için umutlu olduklarını gösttermişler. Kaptan Orhan ve Kweuke başta olmak üzere diğer futbolcularda kendi aralarında bir toplantı yaparak “paniğe gerek yok. Biz kaliteli futbolculardan kurulu bir takımız. Son haftalarda alınan sonuçlar bize hiç yakışmadı, bunun farkındayız. Bu hep böyle gitmez. Sahada bize yakışan mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Bu takım nasıl ki ligin ilk dört haftasında dört galibiyet almışsa, gelecek haftalarda da aynı galibiyetleri alacaktır. Üst üste puan kaybettiğimiz gibi üst üstede maçlar kazanabiliriz. Şampiyonluk hedemiz doğrultusunda kenetlenmeliyiz. Bir birimize destek olmalıyız ve sahada bu formanın hakkını vermeliyiz. Her inişin bir çıkışı var, haftaya Boluspor maçı ile yeniden çıkışa geçeceğiz” sözünü verdiler.

İKİSİ DÖNÜYOR BİRİ ŞÜPELİ

Çaykur Rizespor'da haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kweuke ve kırmızı kart cezası sebebiyle kupa maçında forma giyemeyen Saadane pazartesi akşamı oynanacak olan Boluspor maçında görev alabilecekler. Gaziantepspor maçında ufak ağrıları nedeniyle risk edilmeyen kaptan Kweuke'nin takımla birlikte çalışmalara yer aldığı öğrenilirken, bu maçta kırmızı kart gören Faslı oyuncu Saadane'nin ise bir maçlık cezasını kupa maçında doldurduğu ve Boluspor maçında görev alabileceği belirtildi.

MİLOSEVİÇ BELİRSİZ Öte yandan yeşil – mavili takımda bir başka sakat oyuncu Miloseviç'in ise sakatlığının tam olarak geçmediği, İsveçli savunma oyuncunun Boluspormaçında görev alıp, alamayacağı netleşmediği öğrenildi.