Haber: Semih Baykal

Oynadıkları son üç haftada 9 puan kazandıklarını belirten Karafırtınalar"kazanılan 9 puan bizi önemli bir yere getirdi. Sıkıştırılmış periyotta üç zorluk derecesi yüksek maç oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kolay bir şey değil. Altınordu, Ankaragücü ve Balıkesir deplasmanı.. Alınan 9 puan bizi çok önemli bir yere getirdi. Oyuncularım farkındaydı, camiamız farkındaydı. İçeride çok önemli bir Rize maçı var. Ufak tefek sakatlıklar var ama maça kadar toparlarız. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun” dedi.