Haber: Semih BAYKAL

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Tunus Büyük elçiliğin tarafından Tunus’ta yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet edildi. Tunuslu dostlarımızla kültürel zenginliklerimizi paylaşmak üzere bir araya gelecekler. Tunusta yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Bolumuzu ve Ülkemizi temsil etmek üzere Bolu Gençlik Hizmetleri gençlik Merkezi Müdürü Osman Çetil, Halk oyunları Antrenörü Meltem Elhan ve 10 kişilik halk oyunları ekibimiz ile katılacak.