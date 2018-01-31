Haber: Esra Öztürk

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, karşılaşmanın bekledikleri gibi kendi kontrollerinde geçtiğini belirtti. Avcı, ligin geri kalan maçlarından en az puan kayıplarıyla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini söyledi.İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Bizim ve Denizlispor için kritik maçtı. Rakibimiz kazansaydı biraz daha rahatlayabilirdi. Bizim açımızdan da yukarı sıralara yaklaşmak içim önemli bir maçtı. Karşılaşma beklediğimiz gibi bizim kontrolümüzde geçti. Sonra golü bulduk. İkinci yarı skoru korumaya çalıştık. Denizlispor da sonlara doğru golü buldu. Bundan sonra maç kritik hale geldi. Skoru koruyup kazandık. Bundan sonraki hedefimiz daha da üst sıralara yükselmek” ifadelerini kullandı.