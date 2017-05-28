Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-beyazlı ekibimiz 8 yıl sonra yeniden play-off mücadelesinde boy gösteriyor. Ligi 4.sırada bitiren Boluspor ile 5.Göztepespor’un son randevusu bugün Bolu’da. Boluspor ilk maçta 2-0 yenildiği rakibini Bolu’da gol yemeden en az 2 farkla yenmek için sahaya çıkacak. Boluspor maçı 2-0 kazanırsa mücadelede finale kalan takımı uzatmalar, uzatmada da eşitlik bozulmazsa penaltılar belirleyecek. Boluspor 3 ve daha farklı skorlarla kazanırsa finale çıkan takım olacak. Boluspor’da maç öncesi sakat Furkan yok. Jansen’in durumu ise bugün belli olacak.

Play-Off’larda şansımız tutmadı ama…

Boluspor TFF 1.Ligde play-off’ta 3 kez mücadele etmesine rağmen başarılı olamadı. Daha önce Dardanelspor ve Karşıyaka takımlarına yarı finalde elenen Boluspor, Eskişehirspor’a ise finalde elenerek Süper Lig şansını kılpayı kaçırmıştı. Ancak bu kez taraftarlar ve camia Boluspor’un şampiyon olacağına inanıyor. Maç öncesi Bolu’nun birçok yeri Boluspor bayrakları ile süslendi. Öte yandan ligde oynanan maçlarda iki takım da kendi sahasında 90.dakika golleri ile 1-0 kazanmıştı. Play-Off’ta ilk maçı ise Göztepespor 2-0 kazandı.