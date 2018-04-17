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    • “Bizleri yıpratmak için direniyor”

    Ligin 31. Haftasında sahasında Boluspor’a 2-0’dan 3-2 kaybeden Adanaspor teknik direktörü Eyüp Arın, maçı hakem faciası yüzünden kaybettiklerini belirtti.

    17 Nisan 2018 Salı 11:25
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    “Bizleri yıpratmak için direniyor”
     Haber: Semih Baykal

    Adanaspor teknik direktörü Eyüp Arın "Maç öncesi futbolcularımızla yaptığımız toplantılarda matematiksel anlamda 1 puana ihtiyacımız vardı. Haftaya Samsunspor, Denizlispor maçının oynanacak olması iki takımdan da averajınızın iyi olması ligi bugünkü maçta alacağımız 1 puanla bitirebilirdik. Boluspor maça daha iyi başladı ama sonrasında toparladık. Maç içerisinde oyunda git geller oldu ve ilk yarı golsüz bitti. İkinci yarısında coşkumuzla birlikte bulduğumuz iki goller çok avantajlı bir skoru futbolun bir şakasıymış gibi hakemle beraber iyi olan bir Boluspor vardı. Boluspor'un ikinci golü net bir fauldü devamında gol oldu. Hakemin maça etkisini gördük yediğimiz 3. gol de penaltı. Kendi açımızdan olmayan bir penaltıydı diye düşünüyorum. Bizlerin gördüğü pozisyonda topa müdahale vardı hakemler istediği gibi görüyor istediği gibi yönetiyorlar. Maçtan sonra da hakemin yanına giderek penaltı bize göre değildi hakem alın teri diyor bizlerinde alın teri dedim. Ümraniyespor maçında vermediğim penaltıya bak ve bugünkü verdiğin penaltıya bak dedim. Ümraniyespor maçında aynı hakem Hakan Ceylan bizim maçımızı katletmişti. Hakan Ceylan bizleri yıpratmak için direniyor herhalde diye düşünüyorum. Boluspor maçını da hakem faciası ile kaybettiğimizi düşüyorum. Tabi ki her şeye rağmen 2-0'dan maçı vermemeliydik. Fakat peş peşe gelen hakemle birlikte Boluspor maçı 3-2 kazanarak Adana'dan ayrıldı"

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 31., Haftasında, Sahasında, Boluspor’a

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