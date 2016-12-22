Haber: Esra ÖZTÜRK

Voleybol’da ilimizi 2. Ligde temsil eden Bolu Belediyespor 3000 kişilik Karaçayır Salonunda karşılşamalrını oynarken Bobes yetkilileri maçlarda ikramlar sunuyor. Bolu’ya sporu sevdirmek adına bir takım etkinlikler yapan Bolu Belediyespor’da Voleybol takımı oyuncuları okul ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Atatürk İlköğretim okulunu ziyaret eden sultanlar yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

Bolu Belediyespor Halkla ilişkiler sorumlusu Rana Özbay ‘’ Bolu ilini gerçek bir spor kenti yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ ifadelerine yer verirken yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti; ‘’Bolu Belediyespor olarak her hafta belirlediğimiz iki okula sporcularımız ile ziyarette bulunuyor ve öğrencileri spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Hokey takımlarımızdan oyuncular ve Antrenörler ile yaptığımız ziyaretlerde beklentimizin üzerinde ilgi görüyoruz ve bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bu ziyaretlerimiz, Bolu ilini Sporun Başkenti yapma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz ve sezonumuz devam ettikçe ziyaretlerimize devam edeceğiz.’’