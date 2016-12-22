Bolu Belediyespor Halkla ilişkiler sorumlusu Rana Özbay ‘’ Bolu ilini gerçek bir spor kenti yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ ifadelerine yer verirken yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti; ‘’Bolu Belediyespor olarak her hafta belirlediğimiz iki okula sporcularımız ile ziyarette bulunuyor ve öğrencileri spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Hokey takımlarımızdan oyuncular ve Antrenörler ile yaptığımız ziyaretlerde beklentimizin üzerinde ilgi görüyoruz ve bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bu ziyaretlerimiz, Bolu ilini Sporun Başkenti yapma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz ve sezonumuz devam ettikçe ziyaretlerimize devam edeceğiz.’’
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